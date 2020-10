Forte maltempo in Puglia: nubifragi e auto in panne nel basso Salento!

Come preannunciato la perturbazione in atto sull'Italia centro-meridionale sta apportando abbondanti precipitazioni sulla Puglia.



Una intensa linea temporalesca ha colpito nelle prime ore della mattinata il basso Salento, l'area dove sono previsti gli accumuli di pioggia più elevati per la giornata odierna.



Diverse località sono state colpite da nubifragi lampo che hanno causato allagamenti e disagi. Qui siamo a Parabita, centro della provincia di Leccese a pochi chilometri dal litorale ionico, dove sono caduti circa 50 millimetri di pioggia in poco tempo, che hanno trasformato le strade in fiumi in piena.



Alcune macchine sono finite in panne a causa dell'altezza dell'acqua. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco.

Ora la situazione meteo è temporaneamente migliorata ma si attendono nuovi forti temporali nelle prossime ore.

