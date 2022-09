Forte maltempo in arrivo, ecco le regioni più colpite

SITUAZIONE ATTUALE ED EVOLUZIONE. Lo stivale italiano viene attualmente interessato da una circolazione di tipo settentrionale. A risentirne sono soprattutto le regioni del centro e del sud, dove negli ultimi giorni si sono concentrati gli addensamenti più compatti, sovente accompagnati da qualche temporale. Le regioni del versante tirrenico e settentrionale sperimentano invece una maggiore ingerenza dell'alta pressione, con tempo più stabile ed assolato.

PROSSIMI AD UN CAMBIAMENTO.

L’anticiclone che attualmente interessa la Francia e la Penisola Iberica, sarà destinato ad attenuarsi piuttosto velocemente. Ne prenderà il posto una figura di bassa pressione che promette di riportare condizioni di tempo instabile al centro e al nord già a partire da domenica. La nuova figura depressionaria in arrivo dall’oceano Atlantico settentrionale, collocherà un perno ad ovest dell’Italia.

Alcuni modelli vedono il centro di bassa pressione isolarsi sul Golfo di Biscaglia, altre soluzioni previsionali ipotizzano lo sviluppo del vortice in quota poco più a sud, sulla Penisola Iberica. La previsione sulla forma della nuova saccatura resta dunque incerta e ancora passibile di ulteriori cambiamenti. Profonde differenze caratterizzano la previsione del modello americano GFS con quella del modello europeo ECMWF.



Qui sotto vi mostriamo una analisi in quota del modello americano riferita a sabato 24, in cui si osserva lo sviluppo di un vortice depressionario sull'ovest Europa: