Forte maltempo dell'Immacolata! Tra pioggia e NEVE

Sarà una settimana molto movimentata ed anche l'Immacolata rischia di cadere inesorabilmente sotto i colpi delle perturbazioni atlantiche. Negli ultimi aggiornamenti, infatti, è aumentata sensibilmente la probabilità di un sensibile guasto nel corso dell'8 dicembre, giorno dell'Immacolata. L'ennesima perturbazione atlantica degli ultimi due mesi rischia di attraversare l'intera Italia, dando vita ad una depressione tirrenica colma di maltempo.

Nel corso dell'8 dicembre pare che il fronte caldo ricco di precipitazioni possa interessare soprattutto la Sardegna, le regioni tirreniche e il nord Italia. Proprio il settentrione sarà teatro di un peggioramento di chiaro stampo invernale, considerando che nei bassi strati potrebbe resistere un cuscinetto freddo derivante dai giorni precedenti.

L'aria fredda intrappolata nei bassi strati sarà determinante per l'arrivo della neve fino in pianura sul nordovest. Insomma dopo l'episodio nevoso atteso tra lunedì sera e martedì potrebbe nuovamente nevicare sulle regioni nord-occidentali dopo appena tre giorni.

Secondo le ultime previsioni pare che i fiocchi bianchi possano spingersi fino in pianura, per una bianca Immacolata tra Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale. Ma anche Valle d'Aosta e zone interne della Liguria potrebbero tingersi di bianco. Quasi scontata la neve in montagna, lungo tutto l'arco alpino.

Nei prossimi aggiornamenti sarà fondamentale capire l'effettiva resistenza del cuscinetto freddo sulla Val Padana occidentale, fondamentale per l'arrivo dei fiocchi fino al piano.