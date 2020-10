Forte MALTEMPO atteso al sud tra lunedì e martedì, freddo al nord

I contrasti più intensi con il progredire della stagione vanno a realizzarsi laddove ancora fa piuttosto caldo, cioè al sud, e quando arriva una saccatura come quella prevista tra domenica e lunedì, accompagnata da aria fredda e da un minimo depressionario al suolo sul Tirreno centrale, il gioco è fatto.



Il nord sarà impegnato dai fenomeni solo nella giornata di domenica 11 ottobre, eccezion fatta per l'angolo occidentale che rimarrà in prevalenza sottovento alla circolazione instabile.



Il centro invece sarà bersagliato da precipitazioni più diffuse, che continueranno anche lunedì 12 sul medio Adriatico, mentre sul versante tirrenico cominceranno a farsi strade le schiarite a partire dalla Toscana, ma potrà ancora piovere su Sardegna e zone interne; ecco a tal proposito la mappa dei fenomeni previsti tra le 06 e le 18 di lunedì 12 ottobre:

Si notano i forti temporali attesi su Sicilia, Calabria e parte della Puglia; nella notte su martedì 13 la fenomenologia traslerà ulteriormente verso sud, come mostra la mappa seguente:

Il minimo si troverà ormai all'altezza del basso Tirreno, mentre i fenomeni più intensi si verificheranno sulla Puglia. A livello termico la discesa dei valori risulterà notevole al nord, ma da martedì si farà sentire anche sulle altre regioni. Notate i valori previsti a 1500m per l'alba di lunedì, addirittura zero gradi sull'Appennino settentrionale, non solo sulle Alpi e a nord di esse: