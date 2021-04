Forte grandinata nel sud-est barese, danni a ciliegi, mandorli e viti

Piove sul bagnato nelle campagne pugliesi, o meglio potremmo dire grandina sulla gelata in questo caso. Purtroppo nel pomeriggio di oggi si è formato un forte temporale nel sud-est barese, che ha scatenato anche un'intensa grandinata.



La grandine si è accanita su zone che pochi giorni fa avevano fatto i conti con una forte gelata, la quale aveva causato danni importanti agli alberi in fiore. La grandine odierna è andata ad aggravare una situazione già critica. Addirittura si stima un danno fino al 70% delle produzioni di mandorli, albicocchi, ciliegi e viti tra Rutigliano, Sammichele, Turi, Castellana Grotte e Putignano.



“Persi per il momento 2 frutti su 3 in provincia di Bari con il 2021 che si sta profilando un anno da dimenticare per la frutticoltura pugliese, dove alla grave crisi di liquidità delle aziende agricole causata dall`emergenza Covid, si aggiungono i danni delle improvvise e letali ondate di maltempo che con grandinate, bombe d`acqua, gelate al loro passaggio restituiscono campi allagati, smottamenti e raccolti gravemente compromessi”, denuncia Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia.



“Gli agricoltori cercano di difendersi con le reti di copertura, con le coltivazioni in serra, i falò e la vaporizzazione dell`acqua contro le gelate, e con la manutenzione di terreni e canali e serre, ma spesso la furia del maltempo è così violenta da rendere inutili le protezioni, distruggere frutta e ortaggi e gonfiare d`acqua i terreni provocando pericolosi smottamenti. Dopo un anno di lavoro gli agricoltori vedono in pochi attimi azzerato il raccolto, mentre il granaio d`Italia sta ritardando la trebbiatura del grano perché le piogge ad intermittenza non consentono di iniziare le operazioni di raccolta”, insiste il presidente Muraglia.