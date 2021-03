Forte anticiclone sul Mediterraneo, poi un cambiamento sotto Pasqua

Gli scenari atmosferici che si preannunciano nel prossimo futuro preannunciano una fase di spiccata variabilità primaverile, nella quale si alterneranno anticicloni accompagnati da temperature elevate con situazioni cicloniche con tempo instabile e possibili cali termici. L'inizio della prossima settimana vedrà un rapido rinforzo dell'alta pressione associata ad un vero e proprio risveglio della stagione primaverile sull'Europa. L'aumento della temperatura conquisterà in breve tempo i paesi dell'Europa centrale ed occidentale. Un netto rialzo della colonnina di mercurio è previsto anche in ambito nazionale; sulle regioni del centro e del nord, con valori che tra martedì 30 e mercoledì 31 potranno toccare picchi fino a +25°C sulla Valpadana e l'entroterra del centro Italia. Ci sarà spazio per un netto aumento delle temperature anche alle quote superiori, su Alpi ed Appennino. In un primo momento le regioni del sud resteranno ai margini dell'influenza anticiclonica e sperimenteranno valori un po' meno caldi. Temperature massime previste dal modello americano per mercoledì 31 marzo:

L'anticiclone sarà destinato ad avere una durata alquanto limitata; aprile esordirà con un rapido declino dell'alta pressione che in breve tempo verrà soppiantata da una circolazione ciclonica in grado di abbracciare gran parte del continente europeo. In Italia il periodo delle festività pasquali potrebbe trascorrere con tempo instabile e nuvolosità frequente al centro ed al nord. Questi settori infatti verranno a trovarsi lungo il lato ascendente di un'ampia saccatura collocata con il proprio asse sull'ovest Europa, con aumento nella probabilità di pioggia e probabilmente anche un calo termico proprio sotto i giorni delle festività pasquali. Analisi in quota del modello europeo riferita a domenica 4 aprile, giorno di PASQUA:

Nel frattempo l'aria calda africana si spingerà ad interessare le regioni del sud con temperature sopra media e le prime condizioni di caldo che ricorderanno quasi un'estate precoce.