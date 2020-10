Forte anticiclone per fine ottobre e inizio novembre, più FREDDO al sud

Le ultime piogge stanno interessando il sud e lo faranno fino a domani a causa di una depressione in formazione nel mar Ionio. Ma il tempo dei prossimi giorni è comunque segnato e ormai certo: l'alta pressione delle Azzorre invaderà il Mediterraneo e darà il via ad un periodo molto più stabile, soleggiato e a tratti mite.

FORTE ANTICICLONE IN ARRIVO | Da giovedì l'alta pressione delle Azzorre conquisterà tutta Italia regalando tanto Sole ed un aumento delle temperature. Attenzione però a foschie e nebbie notturne e mattutine che potranno avvolgere con facilità la pianura Padana, le conche e le valli del centro-sud.

L'anticiclone avvolgerà l'Italia probabilmente per quasi una settimana: gli ultimi giorni di ottobre e i primi di novembre saranno dominati da Sole e locali nebbie, oltre che da accentuate escursioni termiche tra giorno e notte. Farà più caldo in pieno giorno, con temperature anche superiori ai 20°C, mentre al calar del Sole le temperature scenderanno sensibilmente da nord a sud.

FREDDO IN ARRIVO AL SUD? | L'alta pressione delle Azzorre si rivelerà più forte e coriacea sul Mediterraneo occidentale, mar Tirreno, nord Italia e regioni tirreniche. Questo significa che il suo fianco orientale sarà leggermente scoperto e minato da correnti più fredde provenienti dall'est Europa.

Parte di quest'aria fredda potrà così lambire le nostre regioni meridionali e del versante adriatico (in un contesto comunque stabile) favorendo un netto calo delle temperature sia di giorno che di notte. L'arrivo di quest'aria fredda è previsto, al momento, per i primi giorni di novembre.

Così potrà verificarsi un netto divario termico tra nord Italia/lato tirrenico e sud Italia: sui settori occidentali e settentrionali le temperature raggiungeranno anche i 18-21°C, mentre su quelli orientali i valori oscilleranno tra i 15 e 17°C (in pieno giorno). Di notte le temperature crolleranno anche sotto i 7-8°C su tutta la penisola grazie ai cieli sereni.

Nelle prossime ore ancora possibilità di rovesci sul salernitano, ma dalla sera il tempo migliorerà gradualmente su tutta la regione grazie al ritorno dell'alta pressione.