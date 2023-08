Focus MALTEMPO di SABATO: ecco dove avremo i TEMPORALI più INTENSI

Nella giornata di sabato 5 agosto i temporali scivoleranno verso il centro e il meridione, accompagnando l'ingresso delle correnti decisamente più fresche da nord-ovest. Di conseguenza si prevede un calo termico esteso a tutte le regioni, in modo particolare al centro e al sud.

Ecco le aree più colpite dai rovesci o temporali nella giornata in parola:

Al nord ultimi rovesci sui settori più orientali, ma in attenuazione, per il resto situazione in netto miglioramento con clima gradevole e vento secco settentrionale.

Lungo il versante tirrenico, nella notte tra venerdi e sabato, passaggio di veloci rovesci e qualche colpo di tuono, ma in mattinata la situazione dovrebbe migliorare. Più instabile invece il tempo nelle aree interne e lungo il versante adriatico dove si attarderanno rovesci e qualche temporale per gran parte della giornata, seguiti però da un miglioramento verso sera.

I temporali più forti dovrebbero essere di competenza del meridione, in particolare sulla Sicilia orientale, la Calabria, il Golfo di Taranto e la Puglia centro-meridionale. In giornata i fenomeni più intensi si sposteranno a levante, ma il tempo resterà instabile su quasi tutto il sud, stante l'arrivo delle correnti fresche da nord-ovest. Attenzione anche ai mari che alzeranno il loro moto ondoso.

