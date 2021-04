Fiume d'aria gelida artica verso l'Europa a Pasquetta, torna la neve a Londra, Parigi e Berlino

Tornano freddo e neve su mezza Europa da lunedì. Pasquetta bianca su Londra, Parigi, Berlino. Le ultimissime previsioni meteo.



Col passare delle ore diventa sempre più probabile il clamoroso colpo di coda invernale atteso nel corso della prossima settimana, il quale investirà gran parte dell'Europa. I suoi effetti arriveranno con alta probabilità anche in Italia tra martedì 6 e giovedì 8 aprile.

La massa d'aria in arrivo risulterà particolarmente fredda, essendo questa legata ad un lobo del vortice polare che si staccherà letteralmente dalla Groenlandia per gettarsi sull'Europa centro-settentrionale. Dunque nonostante si tratterà di aria nord Atlantica (e quindi mitigata dall'oceano) si rivelerà particolarmente gelida soprattutto su Gran Bretagna, Francia, Germania, Belgio, Olanda, Danimarca.

Fiume d'aria gelida verso l'Europa a Pasquetta. Le temperature scenderanno di oltre 20°C rispetto ad oggi e di ben 12°C sotto le medie.

I Paesi del centro-nord Europa verranno travolti in pieno da questo fiume d'aria gelida di origine artica proprio tra la giornata di Pasquetta e il martedì. L'Italia, invece, vivrà una Pasquetta generalmente stabile, mentre l'impatto dell'aria fredda è atteso martedì 6 aprile. Le temperature scenderanno di ben 10-12°C sotto le medie del periodo, ma il contrasto termico sarà ancor più accentuato di quel che sembra! Pensate che al momento ci sono temperature superiori ai 20°C sulle pianure dell'Europa centrale, mentre lunedì potrebbero essercene appena zero!



NEVE A PASQUETTA NELLE PRINCIPALI CAPITALI | La vasta perturbazione artica causerà un sensibile calo delle temperature su tutta l'Europa centro-settentrionale già dalle prime ore di Pasquetta: nevicherà con altissima probabilità su Londra, Parigi e Berlino e praticamente in pianura su tutta la Francia settentrionale, la Germania e la Gran Bretagna. Neve in pianura anche su Belgio, Danimarca, Olanda, Polonia e Svizzera (entro sera).

Gli accumuli nevosi saranno di pochi centimetri, ma comunque significativi considerando che ci troviamo ad aprile!