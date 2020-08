Fiume Adige in piena: chiusa autostrada del Brennero, esondazioni a Egna

Le piogge e i temporali legati all'ondata di maltempo che si sta abbattendo al centro-nord hanno fatto aumentare sensibilmente il livello del Fiume Adige, divenuto preoccupante in particolare nell'area fra Bolzano e Trento.

Proprio a causa dell'innalzamento del fiume, l'autostrada del Brennero è stata chiusa in entrambe le direzioni tra Bolzano e S.Michele. L'Adige è già esondato ad Egna, località del Trentino Alto Adige in provincia di Bolzano, raggiunta dall'ondata di piena nelle ultime ore. I residenti di alcune strade del Comune di Egna sono stati preventivamente evacuati.

Poco prima nelle città di Chiusa si è verificata un'esondazione del fiume Isarco. La Protezione civile ha invitato la popolazione a lasciare le strade e le piazze pubbliche, e a portarsi nei piani superiori degli edifici. La linea ferroviaria del Brennero attualmente è chiusa.

Situazione critica anche in Bassa Atesina, dove vengono effettuati controlli continui per decidere se chiudere la linea ferroviaria.