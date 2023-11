FIOCCHI in pianura martedì 5 dicembre al nord?

Nella notte tra lunedì 4 e la mattinata di martedì 5 dicembre potrà verificarsi una spruzzata di neve sulle pianure del nord?



Stiamo seguendo da qualche giorno questa opzione, che peraltro da qui a metà mese di dicembre, sembra destinato ad essere l'unico episodio di stampo invernale a quote pianeggianti.



Il problema è uno solo: l'unico fronte che potrebbe portare la neve, perchè le condizioni ci sarebbero, potrebbe spezzarsi all'altezza delle Alpi occidentali, senza interessare in modo netto le regioni settentrionali e gettando al vento questa occasione "natalizia".

Ecco il quadro barico:

Il fronte si avvicina ma si sfilaccia sul più bello, poco sostenuto dalla saccatura che lo accompagna. Infatti solo due modelli su sei presi in considerazione ci credono. Eppure le temperature ci sarebbero, guardate l'analisi termica a 1500m:

Anche se ce la facesse il fronte transiterebbe comunque basso , senza coinvolgere il settore alpino, ma semmai, con il flusso umido, segnatamente le pianure e l'Appennino ligure, al massimo la fascia prealpina. (Gli accumuli in rosso e viola sulle Alpi si riferiscono agli accumuli di precedenti fronti). Vediamo allora chi opta per l'ipotesi NEVE, in pratica il modello europeo (in blu), contro gli altri che invece proprio non la vedono:

Curiosi il modello americano e anche quello inglese che vedono una spruzzata o anche qualcosa di più sull'Appennino ligure, compresa la costa e Genova, a causa del transito basso del fronte:

Quindi ipotesi più probabile è proprio quella di un transito basso, a tagliare fuori il catino padano dai fiocchi, anche se la distanza temporale, aiuta a mantenere ancora un certo margine di incertezza.

E il fronte successivo? Ne parleremo nel prossimo articolo.