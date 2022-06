Fino a venerdi qualche TEMPORALE si farà notare su alcune aree italiane, vediamo quali

A seguito della perturbazione giunta ieri al nord e sulla Toscana, si stabilirà sull'Italia un flusso di correnti meno calde occidentali che interesserà fino a venerdi il nord e parte delle regioni centrali. Il meridione e la Sicilia invece resteranno ingabbiate tra le grinfie dell'alta pressione africana ed avranno assai pochi benefici.

Oltre ad un parziale calo delle temperature, queste correnti si presenteranno un po' instabili nel pomeriggio e in serata su alcuni settori dell'Italia settentrionale, segnatamente nella giornata di venerdi 1 luglio.

La prima mappa mostra i temporali previsti in Italia nell'arco della giornata di domani, giovedi 30 giugno:

Al mattino il tempo sarà buono quasi ovunque. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali sulle Alpi e le Prealpi, ma con basso rischio di sconfinamenti in pianura, al massimo le aree prossime alle montagne. Sul resto del nord non si avranno fenomeni ed il tempo resterà buono come su tutto il centro-sud.

Questa invece è la previsione per la giornata di venerdi 1 luglio:

Un debole cavo d'onda passerà al settentrione, quel tanto che basta per far sconfinare qualche temporale nel pomeriggio e in serata dalle Alpi alle aree di pianura poste a nord del Po. Su tutte le altre regioni sole implacabile e tendenza ad un nuovo aumento delle temperature specie al centro-sud e sulle Isole.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

