Fine settimana tra nubi e poca INSTABILITA', FREDDO con i giorni contati?

La depressione nordafricana, responsabile delle vastissime nubi di pulviscolo sahariano arrivate nei cieli italiani, è ora situata tra il Canale di Sicilia, l'Algeria e la Tunisia. È proprio questo vortice che in queste ore sta provocando piogge sparse al sud, in particolare sulle isole maggiori. Trattasi perlopiù di piogge sporche, considerando l'elevata concentrazione di polvere desertica alle medio-alte quote.

Il vortice nordafricano porterà altre piogge sparse nel corso della giornata, prevalentemente al sud, mentre tra domenica e lunedì sarà la volta di aria fredda da est che porterà altra instabilità. Grazie all'arrivo del freddo, ci sarà un nuovo calo della quota neve nel week-end su Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia. In tal caso i fiocchi di neve scenderebbero generalmente oltre i 700-800 metri, con rare comparse più in basso nelle aree interne appenniniche.

Per il nord ed il medio-alto Tirreno poco o nulla da segnalare: non solo non ci saranno fenomeni degni di nota ma il calo termico sarà molto marginale e relegato alle ore notturne. Il soleggiamento diurno manterrà le temperature attorno alle medie del periodo o appena sotto.

NOVITA' PER LA PROSSIMA SETTIMANA - Le fredde correnti dell'est potrebbero persistere fino a martedì, dopodiché l'anticiclone tenderà a rinforzarsi rapidamente su tutto il Mediterraneo centrale garantendo diversi giorni di stabilità da nord a sud e soprattutto clima via via sempre più gradevole.

Tra 24 e 26 marzo è probabile un vero e proprio assaggio di primavera sotto il profilo termico: le temperature potrebbero riportarsi sopra le medie del periodo su tutta Italia.

Eloquenti le massime previste per venerdì 25, fino a 21-22°C su diverse località da nord a sud: