FINE SETTIMANA tra alta pressione ed il FRESCO maestrale, ecco su quali regioni

Le temperature sono scese su tutta Italia, tanto da riportarsi sotto alle medie del periodo su quasi tutte le località. Il calo termico maggiore è in atto al sud e sul lato adriatico, dove in appena 48 ore la colonnina di mercurio ha perso dai 10 ai 15°C. Insomma, abbiamo vissuto uno sbalzo termico davvero non indifferente, capace di portarsi da un contesto eccezionalmente caldo ad uno moderatamente fresco.

Ora l'anticiclone proverà nuovamente a farsi largo nel Mediterraneo e ci riuscirà già a partire da questo fine settimana. La cupola anticiclone sposterà l'aria fresca verso l'est Europa, favorendo un deciso miglioramento su tutta Italia.

I giorni di sabato e domenica saranno dominati dal Sole, eccetto residui addensamenti sterili a ridosso dei monti del sud. Tuttavia l'aria sarà ancora piuttosto movimentata: ci riferiamo in particolare alle regioni del centro e del sud dove i venti di maestrale e tramontana soffieranno in maniera sostenuta per tutta la giornata di sabato. Nel corso di domenica il vento inizierà gradualmente a perdere forza sulle regioni centrali, mentre non desisterà sul Meridione. Insomma il cielo sarà sereno ma il vento riuscirà senza dubbio a contenere l'aumento termico e rendere il clima piuttosto gradevole.

Al nord, sull'alto Tirreno e in Sardegna il vento sarà debole o quasi del tutto inesistente grazie ad un anticiclone più ingombrante e presente che favorirà un netto aumento termico. Le temperature massime, infatti, si porteranno a ridosso dei 32-33°C in pianura Padana e in Sardegna.