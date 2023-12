Fine settimana in compagnia del MOSTRO, ma di cosa si tratterà?

Un mostro rosso è in agguato e potrebbe soggiogare tutta l'Europa centro-occidentale tra il week-end e l'inizio della settimana prossima. Di cosa si tratterà? Dell'alta pressione, ovviamente, solo che in questa circostanza presenterà un'estensione ed una potenza spropositata, da fare quasi impallidire i piu brutti anticicloni estivi.

Ve lo presentiamo subito. La mappa mostra la situazione sinottica attesa in Italia alla mezzanotte su domenica 18 dicembre:

Come anticipato poco sopra, anticicloni di questo tipo sarebbero anomali anche nel periodo estivo. Il fatto di trovarsi quasi alla fine di dicembre inasprisce ancora di più un'anomalia che ci sta interessando praticamente da 10 anni, "castrando" non poco la salute dei nostri inverni.

In una prima fase, segnatamente nella giornata di sabato 17 dicembre, farà anche freddo lungo il versante adriatico e al meridione dove non si escluderà qualche spruzzata di neve in Appennino oltre i 700-800 metri. Successivamente, nella giornata di domenica 18 dicembre, il mostro anticiclonico tenderà ad inglobare tutta l'Italia con lo zero termico che sulle Alpi schizzerà a quote praticamente estive.

Sulle pianure del nord graverà ovviamente la nebbia che diverrà molto fitta specie di notte e al mattino, oltre ovviamente al ristagno delle sostanze inquinanti specie nelle grandi città.

Nel corso della settimana prossima questo pachiderma potrebbe migrare lentamente in Atlantico ed allora forse si potrà assistere ad un cambiamento del tempo sull'Italia, ma al momento tutto da dimostrare.

