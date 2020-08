Fine settimana di FERRAGOSTO: chi rischierà il TEMPORALE?

Si avvicina la festa centrale dell'estate mediterranea. Solitamente dopo Ferragosto la stagione estiva tende a perdere un po' di smalto, concedendo qualcosa in più in termini di precipitazioni e fresco.

Quest'anno, il fine settimana più importante dell'estate 2020 sarà contrassegnato dal bel tempo su gran parte della nostra Penisola. Solo alcune aree del settentrione potrebbero essere toccate da qualche temporale.

La prima mappa mostra la situazione attesa in Italia nell'arco della giornata di Ferragosto secondo il modello americano:

Al centro e al meridione, a parte qualche piovasco sulla Sardegna occidentale e locali temporali sull'Appennino centro-settentrionale nel pomeriggio, il tempo sarà stabile, soleggiato e molto caldo.

Al nord sarà invece presente una maggiore nuvolosità. Il rischio di temporali sarà comunque limitato al pomeriggio-sera su Alpi, Prealpi e settori di pianura tra Veneto ed est Lombardia. Qualche temporale pomeridiano sarà altresì probabile sulle Alpi Marittime, per il resto tempo asciutto e largamente soleggiato.

Questa invece è la situazione prevista per domenica 16 agosto:

La situazione non cambierà molto. Ancora rischio temporali nel pomeriggio e in serata su Alpi, Prealpi e settori di pianura adiacenti ai rilievi. Qualche temporale nel pomeriggio sarà probabile anche tra Appennino Ligure e Alpi Marittime, per il resto tempo stabile, soleggato e caldo.

