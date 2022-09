Fine settimana con FRESCO e TEMPORALI. Quanto c'è di vero?

Dal caldo al fresco nell'arco di qualche giorno? La scadenza previsionale non è immediata, di conseguenza la situazione andrà seguita giorno dopo giorno . Tuttavia, l'insistenza dei modelli nel prevedere un certo raffreddamento sul comparto europeo durante il prossimo week-end ci porta a pensare che l'autunno sia ormai alle porte.

Tra giovedi e venerdi avremo anche intensi temporali su alcune aree dello Stivale (si legga a tal proposito questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/meteo-dall-apice-del-caldo-a-forti-temporali/94867/). A seguire potrebbe arrivare una massa fredda dal nord Europa che tra sabato e domenica determinerà un calo termico anche marcato sull'Italia.

La prima mappa mostra la tesi del modello americano valida per sabato 17 settembre. Si tratta delle temperature a 1500 metri di quota previste per la giornata in parola:

Notate l'afflusso di aria molto fresca da nord con un attivo fronte freddo che al suo passaggio darà luogo ad un discreto numero di temporali specie al nord-est e al centro. Notate il caldo che tenderà finalmente a ritirarsi anche dalle regioni meridionali sotto l'incalzare delle correnti fresche.

Il modello europeo per il medesimo giorno (sabato 17 settembre) risulta praticamente sovrapponibile all'americano:

Fresco dilagante da nord a sud sull'Italia, caldo in ritirata e comparsa addirittura del freddo tra la Scandinavia, l'Islanda e il nord della Scozia.

In altre parole, l'evento in questione gode già di una buona probabilità di riuscita, stimata al momento tra il 55 e il 60%. Nei prossimi giorni vedremo se aumentare o far calare questa percentuale. Continuate a seguirci!

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località