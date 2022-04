Fine settimana con altra PERTURBAZIONE, ma per alcune regioni sarà quasi estate!

Si avvicina il fine settimana, ma cosa ci aspetta nel dettaglio? L'Italia si troverà ancora sotto un flusso d'aria instabile atlantica che sfocerà in una nuova perturbazione ricca di maltempo. Saranno le regioni del nord l'obiettivo principale della perturbazione, soprattutto i settori alpini, bisognosi di precipitazioni dopo tanta siccità.

Sia sabato che domenica avremo piogge e temporali diffusi su Valle d'Aosta, alto Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia. Piogge attese anche in Liguria e Toscana, mentre avremo fenomeni più blandi su medio-basso Piemonte, bassa Lombardia ed Emilia Romagna.

Locali acquazzoni o temporali pomeridiani potrebbero raggiungere anche Marche e Umbria.



Man mano che ci spostiamo verso sud il tempo si rivelerà sempre più stabile grazie all'arrivo di masse d'aria più calde sub-tropicali stabili a tutte le quote, le quali porteranno cieli sereni o velati (ma ricchissimi di pulviscolo sahariano) e temperature molto alte per il periodo.

Le temperature massime saliranno rapidamente soprattutto nella giornata di domenica: molto probabili i primi picchi di 27-28°C in Puglia, Basilicata, Calabria ionica e Sicilia orientale. Parliamo di temperature tipiche dell'estate!

Clima gradevole al centro Italia, con massime attorno ai 20-23°C, mentre avremo temperature più fresche al nord.