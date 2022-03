Fine settimana col MALTEMPO: depressione atlantica e freddo da est!

Da poco meno di 48 ore è cominciata la primavera meteorologica, ma tutto potremmo dire tranne che il tempo in Italia è o sarà primaverile. Gli anticicloni sono ben lontani dal Mediterraneo e nel corso dei prossimi giorni assisteremo al transito di varie perturbazioni e soprattutto alla presenza di aria molto fredda proveniente dall'est Europa.

Tra sabato e domenica l'Italia farà i conti con una perturbazione atlantica pronta ad irrompere nel basso Mediterraneo e ad interagire con l'aria fredda proveniente dall'est Europa. Il connubio tra le diverse masse d'aria darà vita a tanta instabilità e nevicate ancora una volta a quote interessanti sulle regioni centrali e meridionali. Ben poco arriverà al nord, troppo ai margini della perturbazione atlantica che sorvolerà prevalentemente il medio-basso Tirreno ed il mar Ionio.

I primi fenomeni si affacceranno in italia tra giovedì e venerdì, come già anticipato in questo articolo. Ma l'apice del maltempo arriverà proprio tra sabato e domenica con piogge diffuse e temporali al centro e al sud. La neve farà visita all'Appennino centro-meridionale fino a quote collinari.

Rischio forti temporali al sud? La depressione atlantica si rafforzerà nettamente nel canale di Sardegna e sul basso Tirreno, dando vita ad un vasto richiamo d'aria più calda da sud che provocherà la formazione di un fronte temporalesco piuttosto ampio.



I temporali coinvolgeranno Sicilia, Calabria e Basilicata ionica in modo particolare, riuscendo a provocare locali nubifragi e abbondanti nevicate in montagna.