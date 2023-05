FINE MESE-MALTEMPO: si ripiomberà tra le braccia di ROVESCI e TEMPORALI

Niente da fare per la stabilità in Italia. L'alta pressione delle Azzorre seguiterà a restare defilata a nord anche la settimana prossima, portando l'estate sulle Isole Britanniche e la Scandinavia.

Il flebile braccio stabilizzante presente tra oggi e domani sull'Italia sarà destinato a soccombere ed al suo posto avremo la solita palude barica foriera di rovesci e temporali che detteranno legge per gran parte della settimana prossima, segnatamente nelle ore pomeridiane e nei settori interni.

Facciamo parlare le mappe. La prima è l'ipotesi ufficiale del modello americano valida per le ore centrali di mercoledi 31 maggio:

Alta pressione molto forte, addirittura con un massimo di 1030mb tra le Isole Britanniche e la Scandinavia. Qui avremo l'estate e il caldo. Più a sud nulla di tutto ciò; una vasta palude barica con diversi minimi ampi a condizionare negativamente il tempo sulla nostra Penisola.

Non avremo maltempo diffuso o guasti organizzati, ma una condizione instabile; il che significa un tempo "non affidabile", con il temporale o il rovescio sempre dietro l'angolo.

Per fare un'idea di quanta pioggia potrebbe cadere e soprattutto quali saranno le aree colpite, vi mostriamo la sommatoria delle precipitazioni tra oggi e mercoledi 31 maggio sull'Italia secondo il modello americano:

100mm sono attesi sul settore alpino orientale, 60-80mm sull'Appennino meridionale, 60-70mm in prossimità delle Alpi occidentali. Si tratta ovviamente di valori puramente indicativi e da non prendere come oro colato.

