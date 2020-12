Finalmente l'alta pressione, ma farÃ  FREDDO!

Nubi, piogge e nevicate continuano ad interessare tante nostre regioni, in maniera particolare il sud Italia e il lato tirrenico: questo maltempo interminabile è causato dal vero e proprio corridoio d'aria fresca che collega l'Atlantico al Mediterraneo, che approfitta della totale assenza dell'alta pressione.

Ma quando tornerà il bel tempo? Fortunatamente è ormai confermata una breve tregua che riporterà il Sole e la stabilità su tutta Italia, proprio ad opera dell'alta pressione delle Azzorre dopo una lunga assenza. È praticamente dalla fine di novembre che l'anticiclone non fa visita all'Italia, costringendo la nostra penisola a fare i conti con numerose forti perturbazioni che hanno portato piogge intense e nevicate davvero abbondanti.

ULTIME PIOGGE NEL WEEK-END | Tra sabato e domenica arriveranno le ultime piogge prima della pausa. L'ennesimo fronte perturbato proveniente dall'Atlantico porterà piogge e locali rovesci sulle regioni del sud e medio-basso Tirreno, mentre il nord resterà a guardare e vedrà, al contrario, un graduale miglioramento del tempo. Domenica splenderà il Sole su tutto il nord e parte del centro, mentre le ultime piogge interesseranno Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

INIZIO DI SETTIMANA BELLO | L'alta pressione si espanderà rapidamente verso l'Italia ad inizio settimana, spazzando via le correnti fredde e instabili e portando tanto Sole da nord a sud. Tuttavia il clima si presenterà piuttosto freddo non solo di notte ma anche di giorno, a causa proprio dell'alta pressione che "schiaccerà" al suolo l'aria fredda, intrappolandola su pianure e valli. Le temperature minime di lunedì e martedì andranno sotto lo zero in pianura Padana e tutte le valli del centro-nord, mentre si porteranno sin verso i 5-7°C sulle coste del sud.

Anche in pieno giorno occorreranno vestiti abbastanza pesanti: si andrà dai 7-8°C del settentrione agli 11-12°C del meridione. Solo sulle isole maggiori, martedì, potremo sfiorare i 14-15°C.

BREVE DURATA DEL BEL TEMPO | L'alta pressione non durerà a lungo, anzi possiamo già affermare che si rivelerà una breve comparsa soprattutto al nord. Tra mercoledì 16 e giovedì 17 le nubi torneranno ad aumentare su tutto il nord e arriveranno nuove piogge e nevicate (in montagna). Le regioni meridionali invece godranno di qualche giorno stabile in più, almeno fino al prossimo week-end.