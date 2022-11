Finalmente Autunno, irrompe il maltempo in questi minuti. Ecco quanta pioggia cadrà

Il maltempo sta finalmente facendo il suo ingresso in Italia a cominciare proprio dall'assetato nordovest. Piove, in questi minuti, su Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia, a tratti in modo anche abbastanza sostenuto. Le piogge più forti sono in atto sulla Liguria centrale, dove già registriamo picchi di 40 mm nel genovese.

Il fronte instabile pian piano si estenderà al resto del nord nelle prossime ore, poi domani scivolerà anche sulle regioni centrali e meridionali dando luogo a tanto maltempo e isolati violenti temporali. È probabile, infatti, la formazione di temporali ricchi di venti forti, piogge a carattere di nubifragio e locali grandinate specie sul lato tirrenico tra Lazio, Campania e Calabria settentrionale. Piogge in estensione, in giornata, anche al lato adriatico.

La depressione che prenderà vita nel Tirreno scivolerà verso sud-est fino a dirigersi sul mar Ionio nel corso di domenica. Insomma si prospetta un week-end ricco di nubi e piogge per il Meridione, mentre avanzerà un graduale miglioramento (in verità già da venerdì sera) su tutto il nord. A voler essere più precisi sul nordovest le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi già nella prima parte di venerdì, in quanto il vortice di bassa pressione sfuggirà rapidamente verso le regioni centrali e poi quelle meridionali.

Complessivamente le piogge potrebbero bagnare buona parte d'Italia. Le aree più esposte saranno Campania, Calabria, Puglia, Abruzzo e l'arco alpino. Questi sono gli accumuli di pioggia totali previsti fino a domenica sera: