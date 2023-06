Finale di Giugno con CALDO in crescendo, ma...

È tornata la stabilità da nord a sud dopo il veloce peggioramento dello scorso week-end cha ha avuto il merito di allontanare afa e gran caldo. Ora c'è l'alta pressione ma del tutto privata del suo cuore rovente sub-tropicale, il quale è relegato al nord Africa. Questo significa che le temperature sono in linea col periodo e il caldo è assolutamente sopportabile su buona parte d'Italia.

Ma come si comporteranno le temperature nei prossimi giorni? Ebbene il caldo è destinato ad aumentare in quanto la pressione diverrà via via più forte e riuscirà a richiamare correnti un po' più calde dai quadranti meridionali. Tuttavia non avremo a che fare, assolutamente, con ondate di caldo intense paragonabili a quella della scorsa settimana.

Nella giornata di martedì 27 le temperature più alte le troveremo in Sardegna e al nord, specie in pianura tra Veneto ed Emilia Romagna. Localmente potremo sfiorare i 34°C. Sul resto d'Italia avremo temperature più basse e assolutamente sopportabili, in linea con le medie del periodo.

Mercoledì 28 calano di qualche grado le temperature al nord, complice anche la presenza di maggiori instabilità. Un po' di caldo in più al sud e sulle isole maggiori, ma senza eccessi degni di nota.

Di notte vivremo sempre temperature confortevoli da nord a sud, specie nelle aree interne dove il fresco certamente si farà sentire. Vi mostriamo le minime previste il 29 Giugno, ma grossomodo saranno simili anche nel resto della settimana.

Anche sul finale del mese, il 30 Giugno, non avremo particolari scombussolamenti. Clima caldo ma nella norma su quasi tutta Italia. Ma ci sono delle novità a partire dal nord: le temperature scenderanno vistosamente dal pomeriggio stante l'arrivo di un fronte temporalesco da ovest, ben approfondito in questo articolo.

Le temperature caleranno momentaneamente per gran parte del week-end su tutta Italia.