Finale di Aprile con l'anticiclone, ma il CALDO? Prime proiezioni sulle temperature

Le ultime proiezioni sul finale di Aprile parlano chiaro: l'anticiclone tornerà a far parlare di sé, mostrando la seconda faccia della Primavera, cioè quella più stabile e molto mite. Ricordiamo che il mese di Aprile è stato, fino ad ora, di gran lunga più freddo del normale su tutta la penisola, oltre che particolarmente instabile.

Un finale di Aprile più caldo e stabile sarebbe quasi un'anomalia rispetto alla restante parte del mese. Ma a quanto pare sarà proprio così! Subito dopo l'instabile ponte del 25 Aprile, discusso in questo articolo, il tempo tornerà a stabilizzarsi grazie all'espansione dell'alta pressione su tutto il Mediterraneo centro-occidentale.

Questo anticiclone avrà una radice più continentale che marittima, ragion per cui possiamo parlare senza fronzoli dell'anticiclone sub-tropicale, quello di natura continentale e quindi decisamente più caldo. La cupola anticiclone si addosserà al Mediterraneo, ma il suo arrivo sullo Stivale non è così scontato!

Molto probabilmente avremo tempo stabile tra 27 e 29 Aprile, ma le temperature non saranno così alte come si legge in giro sul web. Tra chi parla di caldo anomalo, ondate di caldo intenso e chi più ne ha più ne metta, si è persa di vista la realtà.

E la realtà non sarà così calda come si pensa: l'anticiclone regalerà giornate stabili e molto miti, ma dalle ultime emissioni pare che le temperature non saliranno oltre i 23-25°C. Qualche picco isolato di 26-27°C lo mettiamo in conto, ma solo su settori interni di Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria e Piemonte.

Sulle coste le temperature saranno attorno alle medie del periodo o leggermente al di sopra. Insomma attorno ai 18-20°C nel periodo tra 27 e 29 Aprile. Non ci spingiamo oltre, in quanto la situazione è tutt'altro che decisa!

Difatti potrebbe trattarsi solo di una breve comparsa dell'anticiclone africano, subito spazzato via da altre incursioni fresche nord-atlantiche in linea con l'evoluzione meteo dell'ultimo mese!