Finale di 2022 con un po' di PIOGGE! Gli ultimi aggiornamenti sul MALTEMPO

In questo immenso mare di alta pressione, grande protagonista di questo ultimo scorcio del 2022, potrebbe davvero esserci spazio per un po' di piogge.

Ve ne avevamo già parlato in questo articolo ed ora le previsioni trovano sempre più conferme all'interno delle simulazioni modellistiche.

Il merito andrà ad un flusso umido e instabile che si estenderà dall'Atlantico verso il Mediterraneo, il quale andrà ad erodere l'anticiclone sub-tropicale in modo molto blando. Tanto basterà, però, per sollecitare l'instabilità quantomeno sulle regioni del nord e dell'alto Tirreno!

Le nubi diverranno più grosse e minacciose soprattutto nei giorni di mercoledì 28, giovedì 29, venerdì 30 e sabato 31. Le regioni più colpite da piogge sparse, piovaschi e qualche isolato rovescio saranno senza dubbio Liguria orientale e alta Toscana, ovvero i settori più esposti alle correnti umide da sud-ovest. Tra le province di La Spezia, Lucca, Massa e Carrara, Pistoia potrebbero precipitare fino a 60-70 mm di pioggia totali durante tutto l'arco del peggioramento. Piogge modeste anche sui crinali appenninici emiliani. Un po' di piogge sono attese anche al nordest (soprattutto a ridosso delle Alpi Giulie).

Piogge molto più deboli e disorganizzare su Lombardia, bassa Toscana, Lazio, Campania. Fenomeni quasi del tutto inesistenti altrove.

Insomma non dovremo certamente fare i conti con una severa ondata di maltempo, ma con blanda instabilità dalle caratteristiche autunnali.

Subito dopo questo accenno di maltempo ecco che l'anticiclone sub-tropicale tornerà a ruggire su tutta Italia, come ben descritto in questo articolo.