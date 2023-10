Finale d'ottobre col maltempo: Italia divisa in due ad Halloween

La settimana è cominciata con un'apparente stabilità, ma si tratta solo di una pausa illusoria in attesa delle tante perturbazioni ampiamente annunciate nei giorni scorsi. Da circa una settimana, l'Atlantico si è definitivamente risvegliato e lo dimostrerà chiaramente nei prossimi giorni, sia in quest'ultima settimana di ottobre sia nella prima parte di novembre. Numerose perturbazioni di stampo atlantico raggiungeranno facilmente l'Europa e il Mediterraneo, portando abbondanti precipitazioni e finalmente condizioni meteo autunnali.

Insomma, l'autunno sta tornando con il suo carattere distintivo, come non lo si vedeva da anni, e finalmente molte delle nostre regioni saranno bagnate dalle piogge, mentre le montagne vedranno abbondanti nevicate alle quote più elevate. Tra le numerose perturbazioni in arrivo, ce ne sarà una riservata per la giornata di Halloween, ovvero il 31 ottobre, che vedrà l'Italia letteralmente divisa a metà con condizioni meteorologiche completamente diverse tra il nord e il sud.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, una forte perturbazione potrebbe raggiungere il centro e il nord del paese, portando piogge diffuse e locali nubifragi nelle aree montuose. Questa bassa pressione richiamerà sostenute raffiche di scirocco che interesseranno il sud e il medio Basso Adriatico, comportando un inevitabile aumento delle temperature. Quindi, non sarà una situazione molto diversa da quanto visto in Italia recentemente, in cui al maltempo nel nord si è contrapposta una forte sciroccata in tutto il sud, con temperature tipiche dell'estate.

Osservando le temperature massime previste per il 31 ottobre, è evidente un'inaspettata anomalia di calore nel sud, con massime che potrebbero raggiungere i 27-29 °C, temperature tipiche di fine estate. Il clima sarà gradevole anche nel Centro Italia e nel Nord-Est, mentre un po' di fresco in più sarà presente nel Nord-Ovest.

Dal punto di vista delle precipitazioni, anche in questo caso, l'Italia sarà divisa a metà, con il Nord e il Centro Italia sotto piogge e rovesci con accumuli localmente modesti, mentre il Sud sperimenta correnti più secche con scarse precipitazioni.