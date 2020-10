Filamenti bianchi in cielo da nord a sud, tante le segnalazioni: cosa sono?

Aumentano sempre più le segnalazioni, negli ultimi giorni, dell'avvistamento di strani filamenti bianchi nei nostri cieli. In particolare quest'oggi le segnalazioni sono aumentate nettamente soprattutto su Puglia, Piemonte, Campania e Lombardia, probabilmente anche grazie al bel tempo che ha permesso la comparsa di questo fenomeno, ormai sempre più presente in pieno autunno.

Tante persone si sono imbattute in piccoli e leggeri filamenti bianchi svolazzanti in cielo e che talvolta si adagiano al suolo su oggetti e piante. Per scorgerli sullo sfondo azzurro del cielo ci vuole molta attenzione.

Il fenomeno, comunque, è stato ormai chiarito da anni e non dovrebbe più destare preoccupazioni o addirittura sfociare in teorie complottiste di discutibile valore.

Ma di cosa si tratta? Il fenomeno è assolutamente naturale ed è definito come “Spider Ballooning”, ovvero si tratta di piccole ragnatele usate dai ragni come mezzo di trasporto in totale balia del vento. Questa pratica viene usata dai ragni e, in altre circostanze, anche da altri piccoli insetti che secernono seta o materiale simile.

Lo Spider ballooning si manifesta principalmente in autunno, tra i mesi di ottobre e novembre, e non ha nulla a che vedere con gli scarichi degli aerei o altre amenità divulgate sul web. Ciò che vediamo cadere, di colore bianco, è chiamata anche “bambagia”, o “capelli d`angelo”.