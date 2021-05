Fiammata anticiclonica nel weekend ma restano protagonisti gli scenari perturbati

Il tempo previsto in Europa in questo scorcio di maggio continuerà a vedere protagoniste alcune importanti circolazioni di bassa pressione che determineranno tempo instabile anche sull'Italia. Nel fine settimana ormai imminente ci sarà spazio per un effimero rinforzo dell'alta pressione subtropicale che sarà accompagnata da un rialzo sensibile delle temperature soprattutto al centro e al sud. Tra domenica e lunedì saranno possibili su questi settori valori fino a 25-27 gradi. L'aumento della temperatura si farà sentire anche al nord segnatamente nella giornata di domenica e in parte lunedì. Per le regioni del centro e del sud l'apice di caldo verrà molto probabilmente raggiunto lunedì. Questo rialzo della temperatura sarà provocato dallo sviluppo di una saccatura sull'ovest Europa, una figura barica che svolgerà un ruolo importante nel plasmare le condizioni atmosferiche attese in Italia a partire la prossima settimana. Analisi in quota del modello europeo riferita a lunedì 10 maggio:

Tra lunedì e soprattutto martedì ci aspettiamo un deciso cambiamento del tempo al centro e al nord, con l'arrivo di precipitazioni che si preannunciano anche abbondanti. La giornata più perturbata sarà quella di martedì 11 maggio. Saranno possibili rovesci e temporali, l'arrivo dell'aria atlantica segnerà inoltre una nuova flessione della temperatura.

Nemmeno spingendo il nostro sguardo a lungo termine sembrano comparire all'orizzonte scenari di tempo stabile, infatti l'Europa occidentale continuerà a rimanere interessata da una circolazione depressionaria che farà sentire la sua influenza anche sul nostro Paese, soprattutto sulle regioni settentrionali, dove potrebbero rinnovarsi condizioni ideali allo sviluppo e al passaggio di nuove precipitazioni. Su questo settore d'Italia le temperature continuerebbero a restare fresche, mentre in linea generale ci aspettiamo valori più elevati al sud.