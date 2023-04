Festa della Liberazione con TEMPORALI su alcune regioni

Di seguito, la mappa sinottica attesa in Italia attorno alle 14 della giornata odierna, martedi 25 aprile:

Notiamo un nuovo impulso instabile che andrà a riattivare l'instabilità nelle zone interne e lungo il versante adriatico nel pomeriggio odierno. Temporali sono già presenti questa mattina sul nord-est e tenderanno a scivolare lungo il versante adriatico nell'arco della giornata, inducendo anche un calo delle temperature.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 8 di domani mattina, mercoledi 26 aprile:

Temporali in spostamento dal nord-est alle aree interne del centro e lungo il versante adriatico specie nel pomeriggio. Si tratterà di temporali localmente accompagnati da grandine di dimensioni piccole o medie. Qualche temporale è previsto anche tra il Cilento e la Calabria Tirrenica, per il resto tempo asciutto e ben soleggiato specie al nord-ovest. Temperature in calo al nord-est, nelle aree interne e su tutti i settori orientali dove spireranno anche venti tesi tra ovest e nord-ovest. Quadro termico invariato sul resto del Paese.

Infine, questa è la tendenza per l'intera giornata di domani, mercoledi 26 aprile:

L'alta pressione darà una spallata alle correnti instabili, deviandole verso est. Saranno ancora possibili residui piovaschi al mattino sul medio Adriatico e al sud, ma la situazione dovrebbe migliorare. Gran sole e temperature in aumento sul resto della Penisola.

