Festa della donna con FREDDO e nevicate a bassa quota

Un insidioso nucleo freddo proveniente dall'est Europa sta per irrompere nel mar Adriatico e sulle regioni meridionali, dove regalerà diverse ore di instabilità e condizioni meteorologiche pienamente invernali. Le temperature sono già piuttosto basse su tutta Italia, ma tra la notte e la mattina di martedì avremo un ulteriore calo termico che favorirà l'arrivo di nevicate a quote molto basse.La festa della donna sarà caratterizzata da nevicate sparse su Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata a quote bassissime e localmente in pianura e sulle coste (Abruzzo e Molise in primis). Fiocchi fino a 100-200 metri su Puglia e Basilicata. Qualche rapida fioccata anche nelle aree interne della Campania a bassa quota, mentre avremo nevicate più sostanziose sulle colline della Calabria. Nevicate sparse anche in Sicilia, oltre i 500-600 metri.

Accumuli di neve previsti martedì 8

I fenomeni saranno prevalentemente sparsi e intermittenti, ad eccezione della Puglia centrale dove saranno possibili precipitazioni più durature e di forte entità con accumuli localmente abbondanti. Non escludiamo picchi superiori ai 20-25 mm su barese, tarantino e brindisino. In termini di neve potrebbero cadere fino a 15 cm (localmente) sulle Murge.

Accumuli più blandi ma comunque presenti, in modo disorganizzato, su Abruzzo, Molise, Basilicata (soprattutto a partire dai 300 metri).

Tutto sereno al nord e sul medio alto Tirreno. Le temperature tuttavia saranno basse ovunque, ovviamente in modo più marcato sul lato adriatico e sul meridione.