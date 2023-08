FERRAGOSTO verso il caldo anche INTENSO, ma con dei rischi

Ferragosto si avvicina e molti italiani sono già in partenza per godersi un po' di riposo. Fortunatamente, il tempo sembra stabilizzarsi dopo i recenti temporali, con temperature decisamente piacevoli.

Ma non si prevede che questo clima mite duri molto! A partire dall'11 Agosto, l'anticiclone africano prenderà gradualmente il sopravvento nel Mediterraneo, portando con sé un aumento delle temperature. Per chi è in vacanza, questa non è necessariamente una brutta notizia, visto che l'anticiclone tiene anche lontane perturbazioni e possibili temporali.

E per Ferragosto cosa aspettarci? L'anticiclone sarà protagonista anche nella giornata di Ferragosto, sebbene il caldo estremo non dovrebbe raggiungere la nostra penisola. Ciò non toglie che il caldo sarà presente, a tratti anche in maniera piuttosto marcata soprattutto al centro e al sud Italia. I centri di calcolo optano anche questa sera per temperature in quota, a circa 1500 metri, attorno ai 21-23°C, il che starebbe a significare che ci ritroveremo nel bel mezzo di un'ondata di caldo di tutto rispetto.

Le anomalie previste il 15 Agosto ci mostrano valori fino a 4-5°C al di sopra delle medie nei settori interni. Le temperature massime, infatti, potrebbero raggiungere i 35-36°C su diverse località dell'entroterra, mentre sulle coste potremmo ritrovare la brezza a mitigare un po' la calura.

Il nord potrebbe ritrovarsi al margine del caldo a Ferragosto. Inoltre non escludiamo la possibilità di isolati temporali pomeridiani e serali, specie in montagna e sui settori pedemontani!