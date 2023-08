Ferragosto tra caldo e anche qualche temporale - Le ultime notizie

L'alta pressione sta inglobando tutta l'Italia, ma ci sono delle nette differenze di temperatura tra nord e sud. Sul settentrione troviamo aria un po' più calda di origine subtropicale che tenderà a rinforzarsi ulteriormente a partire dal weekend. Mentre al sud troviamo temperature più gradevoli, un clima tipicamente mediterraneo con giornate piacevoli e notti molto fresche.

Questa situazione persisterà anche nei prossimi giorni, almeno fino a Ferragosto. Tuttavia, nel complesso, avremo un graduale aumento delle temperature da nord a sud. Inoltre, potrebbero verificarsi anche dei temporali, principalmente sul Nord Italia, come vedremo tra poco.

Dalla mappa delle precipitazioni previste per il 15 agosto, possiamo riscontrare la presenza di instabilità su Alpi e Prealpi. Si tratterà di acquazzoni e temporali che potrebbero verificarsi sia durante la notte che nella seconda parte della giornata. Qualche temporale potrebbe anche estendersi alle aree pedemontane o addirittura in Val Padana, tra Piemonte e Lombardia. Sul resto dell'Italia, avremo una prevalenza di tempo stabile e soleggiato.

Ma come si comporteranno le temperature? Come si evince dalla mappa delle temperature previste per il 15 agosto, possiamo notare un caldo più intenso sul settentrione, soprattutto in pianura padana, dove si prevedono punte fino a 35-36 gradi. Situazione simile sul Medio Tirreno tra Toscana e Lazio. Caldo in intensificazione anche nelle aree interne del Sud, specie in Puglia, dove emergono punte isolate di 35-36°C nel foggiano.

Tuttavia, su gran parte del meridione, in particolar modo sulle coste, avremo un Ferragosto non particolarmente caldo, con temperature che oscilleranno tra i 27 e i 30°C. L'assenza del caldo eccessivo ed estremo, come quello vissuto a luglio, sarà molto evidente, soprattutto durante la sera. Le temperature saranno complessivamente gradevoli su gran parte dell'Italia: ci aspettiamo valori tra i 22 e i 27°C al centro-sud, mentre al nord la temperatura serale oscillerà tra i 25 e i 29°C.