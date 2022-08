FERRAGOSTO: quali regioni rischieranno PIOGGE o TEMPORALI?

Come abbiamo già accennato in altra sede , la previsione per Ferragosto è costellata ancora da incertezze . Tuttavia, un cambiamento del tempo al nord e parte delle regioni centrali sembra possibile con i modelli attuali.

La prima mappa mostra la media degli scenari del modello americano valida proprio per la giornata festiva del 15:

Il modello americano nella sua media opta ancora per l'ingresso di una saccatura che dall'Europa centro-occidentale allungherebbe i suoi tentacoli verso le regioni settentrionali e parte di quelle centrali con un flusso umido da sud-ovest (freccia blu).

Al sud e sulle Isole invece la situazione dovrebbe volgere alla stabilità, stante l'arrivo di un cuneo di alta pressione di matrice africana che farebbe anche salire le temperature.

Dove potrebbe piovere? E' ancora presto per dirlo, ma per dare una prima occhiata alla situazione vi mostriamo la mappa della probabilità di pioggia (e quindi anche di temporali) prevista dal modello americano per Ferragosto:

Secondo questa mappa, la probabilità di piogge e temporali sarà molto elevata sulla fascia alpina e prealpina specie centro-occidentale. Sarà elevata su gran parte del nord, specie al nord-ovest e sull'alta Toscana.

Una probabilità di pioggia media sarà presente sulla restante Toscana, parte dell'Umbria e sulle Marche, per il resto probabilità di pioggia bassa, se non nulla dove vedete il colore bianco.

Vi raccomandiamo nuovamente di seguire tutti i nostri aggiornamenti, perchè come anticipato, la situazione previsionale resta ancora incerta e passibile di modifiche.

