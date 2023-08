Ferragosto con maltempo o caldo intenso?

Le condizioni meteo peggioreranno sensibilmente nel corso delle ore, in particolare nella giornata di venerdì. Tutto merito della perturbazione atlantica ampiamente annunciata negli ultimi giorni, la quale metterà in pausa l'Estate in Italia per qualche giorno. Nulla di eccezionalmente lungo, sia chiaro! Già dall'8 Agosto le temperature torneranno a salire ovunque.

Le possibilità di un aumento della pressione atmosferica su tutto il Mediterraneo stanno crescendo per la prossima settimana. Tra l'8 e il 13 Agosto, il tempo sarà stabile su gran parte dell'Italia e anche le temperature inizieranno a risalire. È molto probabile che a partire dal 10 Agosto il calore diventi sempre più intenso, tanto che potremmo nuovamente raggiungere i 35-36°C nelle aree interne. Ovviamente, al momento siamo ancora lontani dal calore estremo registrato nel mese di Luglio.

Cosa ci aspetta a Ferragosto? Ebbene la settimana estiva più attesa dagli italiani per concedersi un po' di relax potrebbe rivelarsi molto stabile e anche particolarmente calda. Al momento non si intravedono perturbazioni degne di nota, se non brevi refoli freschi dai Balcani che potrebbero portare ad un lieve calo delle temperature attorno al 16-18 Agosto. Ma riguardo quest'ultima informazione, dovremo riaggiornarci più avanti.

La giornata del 15 Agosto si rivelerà probabilmente stabile grazie all'anticiclone africano. Ovviamente in tal caso avremmo a che fare con caldo relativamente intenso ma non eccezionale. Difatti per il momento non si prevedono pesanti anomalie di temperatura, come accennato nella tendenza della media degli scenari di GFS.

Anomalie fino a +3/+4°C corrisponderebbero a temperature vicine ai 32-35°C nei settori interni della nostra penisola. Fa eccezione, al momento, solo l'arco alpino dove si intravedono anomalie ben superiori. Ovviamente si tratta solo di tendenze, ragion per cui dovremo risentirci nei prossimi editoriali con informazioni più affidabili.