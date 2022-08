FERRAGOSTO: ci saranno TEMPORALI? Ecco le ultime NOVITA'...

Ferragosto con il caldo o con i temporali? Probabilmente entrambe le cose, anche se su settori molto diversi della nostra Penisola.

Vediamo subito la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia per la giornata di Ferragosto secondo l'autorevole parere del modello europeo:

Su parte del centro, al sud e sulle Isole la pressione dovrebbe aumentare. Avremo quindi un Ferragosto stabile, soleggiato e con temperature in aumento stante la provenienza delle correnti dal nord Africa.

Le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, segnatamente Toscana, Umbria e Alto Lazio saranno interessate dal transito di una perturbazione di matrice atlantica con molti annuvolamenti e fenomeni. In particolare segnaliamo la possibilità di temporali marittimi sulla Liguria e l'alto Tirreno, in trasferimento verso l'alto Adriatico in serata. Rischio di temporali anche sulle pianure del nord e l'arco alpino, specie il settore centro-orientale.

Temperature in calo al nord, in aumento (come già anticipato) al centro e al meridione.

Nonostante la scadenza previsionale sia abbastanza vicina, vi rimandiamo ai prossimi aggiornamenti.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/Week-end/4/temporali-quali-regioni-verranno-interessate-da-lampi-e-tuoni-nel-week-end-/94631/