Ferragosto a 40° sull'Italia su almeno 4 regioni, ma la prossima settimana RINFRESCA, vediamo dove

Come era nelle attese, ci attende un fine settimana di Ferragosto bollente da nord a sud. Il rischio di raggiungere il fatidico valore di 40° sarà elevato, soprattutto al centro-nord e sulla Sardegna. Per un'attenuazione del caldo sull'Italia bisognerà aspettare la giornata di martedi 17 agosto.

La prima mappa mostra le temperature massime previste in Italia attorno alle ore 15 di Ferragosto:

Sarà possibile raggiungere 40° tra la Lombardia orientale, il basso Veneto e l'Emilia Romagna. Al centro 40° nelle aree interne della Sardegna e sulle pianure interne Tosco-Laziali. Al sud 40° si potrebbero toccare nel Foggiano.

Altrove i valori termici saranno quasi ovunque sopra i 35°. Sconsigliate le uscite all'aperto nelle ore più calde e si raccomanda di bere molta acqua per non incorrere in disidratazioni o colpi di calore.

La situazione, come anticipato, tenderà a migliorare a partire dalla giornata di martedi 17 agosto stante l'arrivo di correnti meno calde di matrice settentrionale.

A tal proposito vi mostriamo le temperature a 1500 metri previste per il pomeriggio di mercoledi 18 agosto:

Prendete l'isoterma + 20° a 1500 metri come confine tra il caldo sopportabile ed intenso. Come vedete, tutta l'Italia (ad eccezione forse della punta estrema della Sicilia) sarà abbracciata da un caldo sopportabile.

Non aspettiamoci ovviamente il fresco, ma una condizione termica nettamente più gentile, condita anche da qualche bel temporale rinfrescante.

