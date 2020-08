Feroci incendi colpiscono la California: morti e migliaia di evacuati

Nuova emergenza incendi in California dove nelle ultime ore si sono sviluppati numerosi roghi che stanno mettendo a dura prova vigili del fuoco e soccorritori.

Il bilancio è di almeno 4 vittime, mentre decine di migliaia di persone hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni. Nella giornata di giovedì al lavoro c'erano più di 10.000 pompieri nel tentativo di domare decine e decine di grandi incendi.

Le fiamme sono state scatenate in molti casi dai fulmini caduti durante i temporali che hanno colpito il paese negli ultimi giorni. Inoltre anche caldo estremo e venti forti alimentano gli incendi.

Il governatore dello Stato, Gavin Newsom, ha spiegato che si sta combattendo contro 367 incendi in questo momento: "Ci troviamo di fronte a una sfida", ha detto, sottolineando come 10.849 fulmini abbiano colpito la California in sole 72 ore innescando tanti roghi.

Fra le zone più colpite l'area settentrionale della California, dove è minacciata anche la rinomata valle del vino, nelle contee di Napa e Sonoma. A Vacaville, nella contea di Solano, almeno 50 strutture sono state distrutte e quattro persone sono rimaste ferite, secondo le autorità. Numerose le evacuazioni.

Danni vengono segnalati anche al Big Basin Redwoods State Park, il parco più antico della California, famoso per i boschi di sequoie.