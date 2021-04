Fase ESTIVA per tutti nel week-end 8-9 maggio?

Quando arriva il primo caldo per tutti, non solo per il sud?

La risposta sembra suggerircela il modello americano, che punta su un'evoluzione più stabile, con curvatura anticiclonica marcata per il periodo 8-9 maggio e nei giorni immediatamente successivi:

Una situazione che pare volgere al bello grazie ad un affondo delle correnti instabili a ridosso delle Canarie e di una risposta di aria decisamente più calda e stabile che porterà bel tempo e un repentino rialzo dei valori anche sulla nostra Penisola, a partire dai versanti occidentali, come mostra questa carta termica prevista per domenica 9 maggio a 1500m:

Il caldo vero comunque arriverebbe nei giorni successivi, insistendo soprattutto al centro e al sud, mentre al nord già da mercoledì 12 maggio potrebbero intervenire nuove correnti instabili da sud ovest, in grado di portare piogge, temporali e un certo calo termico:

Quanto sarà attendibile? Seguite la rubrica del "meteo a 15 giorni" per saperne di più!