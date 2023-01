Europa SCHIAVA della MITEZZA, ma il FREDDO non manca - vediamo dove si trova...

Su gran parte d'Europa soffia il vento da ovest che arriva dall'Oceano Atlantico. Si tratta di aria mite che sta mettendo i bastoni tra le ruote all'inverno. Di conseguenza, la mitezza che da settimane aleggia tra di noi non è solo una questione italica, ma un "male comune" che assoggetta molte nazioni del Vecchio Continente.

...ma il freddo dove si trova? Beh, il freddo in Europa c'è eccome, ma è costretto a starsene lassù; del resto, senza scambi meridiani che lo veicolano alle basse latitudini, non potrebbe essere altrimenti.

Ecco la mappa che sancisce il non-inverno sull'Europa meridionale e centrale:

Il vento dell'ovest sta spazzando mezza Europa. Valori minimi a due cifre sono presenti non solo nel Mediterraneo, ma anche in Francia. Notate come il vento mite occidentale si sia spinto fino alla Vicina Russia, dove i valori termici sono positivi.

Il freddo comunque c'è! Basta andare a nord della linea gialla e si batte letteralmente i denti. Norvegia, Svezia e Finlandia sono sugli scudi, con valori termici anche inferiori a -20° con punte al ribasso fino a -27°!

Fin tanto che non avremo una configurazione barica atta a portare quel freddo verso sud, seguiteremo ad avere un non-inverno, non solo in Italia, ma su tutta l'Europa centrale.

