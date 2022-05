Estate meteorologica parte col CALDO africano, come sarà il 2 giugno?

Ci troviamo ormai a poche ore dall'inizio dell'estate meteorologica, da non confondere con l'estate astronomica che avrà inizio il 21 giugno (giorno del solstizio). Sul calendario meteo-climatico l'estate avrà inizio, come sempre, il 1° giugno.

Ma che esordio sarà? L'anticiclone africano è in rapido rinforzo e ha tutte le intenzioni di essere protagonista indiscusso dell'avvio della stagione estiva. Insomma ci aspettano giorni caldi da nord a sud, come già anticipato in questo articolo.

METEO 2 GIUGNO - La festa della Repubblica si prospetta molto stabile su quasi tutta Italia, soprattutto su Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria, Basilicata dove al bel tempo si uniranno temperature decisamente alte per l'inizio dell'estate. Le massime potrebbero sfiorare i 36-37°C nell'entroterra sardo e i 33-34°C sui restanti settori interni del Meridione.

Il caldo si farà sentire anche al nord, ma in maniera più contenuta considerando che il settentrione si ritroverà al margine dell'anticiclone. Proprio questa situazione sinottica favorirà la formazione di qualche acquazzone o temporale sulle Alpi e molto raramente in pianura Padana, specie nelle ore serali.