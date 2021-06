Estate meteorologica ed estate astronomica: ecco le differenze

L'estate astronomica e l'estate meteorologica non coincidono. In particolare l'estate meteorologica è stata convenzionalmente istituita all'inizio di giugno poiché in questo periodo dell'anno tendono a verificarsi quei cambiamenti di circolazione che sono propri del periodo estivo, in cui si verifica un rialzo fisiologico delle fasce anticicloniche subtropicali e le condizioni atmosferiche diventano più stabili e assolate. In questo periodo dell'anno anche il quadro generale delle temperature si porta su livelli più elevati, con l'arrivo dei primi caldi di stagione.

L'estate astronomica viene scandita dalla posizione che la Terra assume nella sua rotazione attorno al Sole e dalla relativa inclinazione del suo asse. Infatti l'inclinazione dell'asse terrestre non è costante ma varia nel corso dell'anno tra circa 22.5° e 24.5°. Ci sono inoltre delle minuscole variazioni annuali nell'ampiezza di queste oscillazioni che provocano delle piccoli cambiamenti giornalieri relativi al preciso inizio delle stagioni astronomiche che varia di anno in anno.

Infine il tempo in cui la Terra compie un'intera orbita attorno al Sole è di circa 365 giorni e 6 ore, quelle 6 ore in più vengono recuperate ogni 4 anni con l'introduzione dell'anno bisestile che serve a "pareggiare i conti".





QUEST'ANNO L'ESTATE METEOROLOGICA INIZIA UN PO' IN SORDINA.





L'estate del 2021 sta esordendo in modo diverso; per il momento sembrano mancare quei grossi contributi d'aria subtropicale responsabili delle forti ondate di caldo che abbiamo vissuto nelle trascorse stagioni estive. Giugno 2021 porta sì un rialzo delle temperature contestuale ad un rialzo fisiologico delle fasce anticicloniche ma i valori previsti nei prossimi giorni resteranno allineati alle medie stagionali. In alcuni casi i valori potranno anche essere sotto la media e al momento non si vedono all'orizzonte scenari di caldo veramente intenso.