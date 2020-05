ESTATE in arrivo: cosa posso fare e cosa no col covid?

Passeggiare in riva al mare si potrà fare: SI! punto fermo!



Sostare in riva al mare (assembrarsi): NON si potrà fare!



Piantare un ombrellone nella spiaggia libera? Solo rispettando un distanziamento che per le aree non convenzionate non è stato ancora uniformato.



Ci sarà scaglionamento dell'orario di ingresso in spiaggia .



Chi ha l'ombrellone compreso nel prezzo del soggiorno in albergo, camping o casa privata potrà accedere alla spiaggia quando vuole? E' ancora da capire.



Il bagno in piscina negli stabilimenti balneari (bagni) NON si potrà fare al momento.



E negli hotels? Al momento sembra di si e non si capisce quale sia la differenza visto che il cloro disinfetta tutte le piscine, non solo quelle di residences o alberghi.



E nel paese di villeggiatura si potrà passeggiare e fare acquisti? Certo, ma rispettando le norme di distanziamento e vietando di assembrarsi.



In vacanza solo tra italiani? Se ai turisti stranieri non sarà consentito raggiungere le nostre località probabilmente si.



Nei piano bar in vacanza ci si potrà andare la sera? Certamente si, rispettando le regole già esposte.



Si potrà fare un castello di sabbia? Ovviamente SI.



Si potrà fare il bagno al mare? Si, ma senza assembrarsi nemmeno in mare.



Si potrà giocare a pallone o a racchettoni sul bagnasciuga? NO



E a bocce? Negli appositi spazi e con le dovute precauzioni probabilmente SI.



E in montagna potrò andare a passeggiare nei boschi? Certo! Il distanziamento qui è quasi naturale.



E i rifugi saranno aperti? Per questo vi consigliamo di contattarli singolarmente



E si potrà fare un viaggio? In Italia SI, all'estero per il momento NO.



E si potranno visitare le città d'arte? Assolutamente SI, rispettando distanziamento e uso della mascherina obbligatorio.



E mandare i figli alla colonia estiva? Si potrà fare, assicurandosi che chi organizza il tutto abbia intrapreso tutte le misure per assicurare la massima protezione per i vostri ragazzi.



Il distanziamento degli ombrelloni sarà più facile sulle vaste distese di sabbia dell'Adriatico, mentre risulterà decisamente più complesso sugli arenili ristretti, come ad esempio quelli liguri.