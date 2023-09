ESTATE che non vuole finire: valori di 30° in alcune regioni italiane la settimana prossima

Di seguito vediamo la mappa delle temperature a 1500 metri attese per le ore centrali di martedi 26 settembre:

Autunno? Con valori di 16° a 1500 metri sulle Alpi e su alcune aree dell'Italia centrale risulta sicuramente azzardato dire che la nuova stagione è approdata sull'Italia. Sicuramente i raggi del sole ormai bassi sull'orizzonte non consentiranno più il raggiungimento di temperature molto elevate, ma i 30° potrebbero essere ancora a portata di mano su alcune regioni.

La seconda mappa mostra le temperature previste al suolo alle ore 14 di lunedi 25 settembre:

La goccia fredda presente al meridione farà orientare temporaneamente le correnti dai quadranti settentrionali. Tutto ciò dovrebbe favorire un quadro termico gradevole sulla Penisola. Si notano tuttavia punte di 27° sulla Sardegna meridionale e 26° sul Lazio e l'Emilia Romagna; non si tratta ovviamente di punte esagerate, ma non si può parlare nemmeno di autunno. Lievemente più "freschi" i valori termici al nord-ovest, lungo il versante adriatico e al sud; in queste zone non si dovrebbero superare i 25°.

Passiamo ora alla giornata di martedi 26 settembre; le temperature sono sempre riferite alle ore 14 del medesimo giorno:

Rispetto al lunedi, si apprezzerà un aumento delle temperature che si riporteranno su standard praticamente estivi. Non ci sarà infatti nulla di autunnale nei 30-31° previsti tra il Lazio e la Campania, così come sulla Sardegna meridionale. Sul resto d'Italia valori sotto i 30°, ma l'autunno tornerà ad essere una stagione lontana, quantomeno nelle ore centrali della giornata.

RIASSUMENDO: L’Italia vivrà una fase di caldo relativo la settimana prossima, con temperature ancora estive su gran parte del territorio nazionale. Le mappe mostrano le temperature a 1500 metri e al suolo attese per lunedi 25 e martedi 26 settembre, che evidenziano la mancanza di una vera svolta autunnale. La goccia fredda al meridione determina solo un lieve abbassamento delle temperature lunedi, ma martedi si torna a valori di 30° in alcune regioni. L’estate quindi sembra non voler finire e il clima non si adegua alla stagione.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località