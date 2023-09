Estate che non vuole finire: temperature oltre i 30 gradi in tutta Italia, punte di 37Â°, atteso un calo da mercoledÃ¬,

Di seguito, la mappa delle temperature a 1500 metri attese in Italia nelle ore centrali di lunedi 14 settembre:

Ribadiamo che avere 20° a 1500 metri sulla verticale italica sarebbe normale nel mese di luglio, non di certo a settembre. L'alta pressione lancerà un acuto sull'Italia all'inizio di questa settimana (si spera sia l'ultimo), con valori al suolo che potrebbero toccare anche i 35-37°.

La seconda mappa mostra le temperature al suolo attese in Italia alle ore 14 di lunedi 11 settembre:

Valori quasi ovunque superiori a 30°. Punte di 35° saranno possibili tra il basso Lazio e la Campania, 34° sul Foggiano, la bassa Lucania e il nord del Lazio.

Queste invece sono le temperature sempre al suolo attese in Italia alle ore 14 di martedi 12 settembre:

Il termometro arriverà fino a 37° nel Foggiano, 35° sulla Calabria Ionica e 34° sulla Sardegna, la Romagna e la bassa Lucania, ma molte aree supereranno ancora i 30°.

Tuttavia, le coste beneficeranno di brezze gradevoli che allieveranno il gran caldo

Quando inizierà a cambiare la situazione? Mercoledi 13 settembre una prima perturbazione lambirà il settentrione con qualche fenomeno; ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata in parola:

Piovaschi o rovesci arriveranno al nord, specie su Alpi, Prealpi ed alte pianure. Qualche piovasco non si esclude anche tra la Sardegna e la Toscana, per il resto nessun cambiamento. Caleranno le temperature al nord, ancora caldo abbastanza intenso al centro e al sud.

Breve riassunto dell'articolo:

L’Italia è alle prese con un’eccezionale ondata di calore causata da un’alta pressione che si è insediata sul Mediterraneo. Lunedì e martedì le temperature saliranno fino a 7 gradi sopra la media stagionale, con valori quasi ovunque superiori a 30 gradi e punte di 35-37 gradi in alcune zone. Si tratta di un fenomeno anomalo per il mese di settembre, che normalmente sarebbe più fresco e piacevole. Mercoledì una perturbazione porterà un leggero miglioramento della situazione al nord, con qualche pioggia e un calo delle temperature. Al centro e al sud invece il caldo continuerà a far soffrire gli italiani, con afa e disagi. Si spera che sia l’ultimo assalto di un estate che non vuole finire.

