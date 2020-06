Esordio d'estate col maestrale al sud! Occhio ai temporali nel pomeriggio

Correnti fresche e tese di maestrale hanno deciso di inaugurare in modo insolito l'estate dopo il solstizio avvenuto ieri in tarda serata. Il vento soffia in modo sostenuto su tutto il medio-basso Adriatico con raffiche decise sulla Puglia, ma anche sulle isole maggiori il vento non manca.

I cieli sono sereni su buona parte della penisola come si evince anche dallo scatto satellitare.

Nelle prossime ore tuttavia crescerà l'instabilità tipica delle ore pomeridiane, soprattutto se consideriamo la presenza di aria fresca proveniente dai Balcani in grado di accentuare i contrasti termici.

Previsioni per oggi 21 giugno 2020

Nubi in aumento nel pomeriggio su buona parte del centro Italia. Possibilità di brevi acquazzoni e temporali su Toscana, Lazio, Umbria, zone interne di Marche, Romagna, Abruzzo. Tra pomeriggio e sera temporali sparsi anche sulle aree interne della Campania e in Basilicata.

Più stabile al nord e al sud con ampi spazi soleggiati.

Venti forti di maestrale sul Meridione e medio-basso Adriatico. Clima caldo al nord con temperature massime fino a 29-30°C in pianura Padana. Non oltre 24-25°C al sud.

