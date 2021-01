Epifania: nella calza il LIBECCIO FREDDO

Una situazione abbastanza singolare si verrà a creare sull'Italia nelle prossime 24 -36 ore. La depressione che attualmente si trova tra la Corsica e il Mar Ligure tenderà a muoversi abbastanza rapidamente verso nord-est. Nella mattinata di domani, mercoledi 6 gennaio, la ritroveremo in prossimità del Golfo di Trieste.

Questa mossa innescherà sull'Italia correnti da sud-ovest (Libeccio) che saranno venti di ritorno dal Maestrale gelido che soffierà sul Golfo del Leone. In altre parole, si tratterà di libeccio freddo che potrebbe determinare qualche nevicata sull'Appennino centro-settentrionale (Tosco-Emiliano in primis) sopra i 400-500 metri.

La mappa mette in mostra le temperature a 1500 metri previste per le ore centrali di domani, mercoledi 6 gennaio. Notate inoltre l'abbraccio di correnti sud-occidentali con temperature prossime a -2/-3° alla medesima quota anche sulle regioni centrali.

Potrà qundi sembrare un paradosso, ma il calo termico sulle regioni centrali arriverà da ovest e non da est o da nord. Sarà un calo termico moderato, che proverà a sfondare un po' anche verso il meridione, anche se qui le temperature a 1500 metri non dovrebbero andare sotto zero.

Al nord invece si prevedono isoterme alla medesima quota comprese tra -3 e -4°. con isolate punte di -5° sul nord-ovest.

