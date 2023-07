Entro GIOVEDI' via il CALDO AFRICANO dall'Italia!

In questa sede monitoreremo l'indice di calore o di disagio da caldo che avremo in Italia nella giornata di oggi (lunedi 24 luglio) e lo confronteremo con il disagio che si percepirà nella giornata di giovedi 27 luglio. Per ciò che concerne l'indice di calore, si legga questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/pillole-meteo-che-cos-l-indice-di-calore-/90917

Vi sarà un netto miglioramento della situazione stante l'intervento di aria più fresca e salubre da nord-ovest che spazzerà via il caldo africano da tutta l'Italia.

Questo è l'indice di disagio da caldo previsto alle 17 della giornata odierna, lunedi 24 luglio:

A parte molte aree del settentrione che avranno un caldo sopportabile, sul resto della Penisola le punte di caldo insopportabile saranno molte, con il rischio anche di incorrere in colpi di calore.

Osserviamo ora l'indice di disagio da caldo previsto per giovedi 27 luglio:

A parte un lieve disagio che si percepirà nelle aree colorare in giallo, su tutte le altre regioni avremo un caldo finalmente sopportabile con sensazione di benessere dove vedete il colore verde.

Consulta anche tu le nostre mappe del disagio da caldo, cliccando su questo link sempre aggiornato: www.meteolive.it/speciali/MAPPE/73/indice-di-disagio-da-caldo-temperatura-percepita-fino-a-10-giorni/33057/