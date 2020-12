Enorme perturbazione sta avvolgendo l'Italia: oggi nubifragi e tanta neve

Una vasta perturbazione si sta muovendo verso il Mediterraneo centrale.

Il nord Italia da venerdì già facendo i conti con piogge diffuse e nevicate abbondanti non solo sull'arco alpino ma anche in pianura sul Piemonte e l'estremo ovest lombardo.



Nelle prossime ore il maltempo si intensificherà ulteriormente su tante nostre regioni, principalmente al centro-nord, a causa degli intensi contrasti tra l'aria fredda polare e il forte vento di scirocco, più mite e umido, che soffierà con forza su gran parte d'Italia.



METEO 5 DICEMBRE 2020 | Maltempo diffuso su tutto il nord-est, Lombardia e Liguria centro-orientale. Nevicate abbondanti sulle Alpi oltre i 700m ad ovest, oltre i 1000-1200m procedendo verso est.



Nuovi apporti complessivamente attorno ad un metro entro fine giornata in alta quota tra Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige e Lombardia. Fenomeni più deboli su ovest Alpi.



Tra pomeriggio e sera si svilupperà una poderosa "squall-line", ovvero un lungo fronte temporalesco, sul mar Tirreno: questi temporali attraverseranno molto lentamente Toscana, Lazio, Umbria ed Emilia portando fenomeni intensi e potenzialmente dannosi.



Non escludiamo picchi di pioggia superiori ai 200-250 mm sull'Appennino emiliano (a cui andrà ad aggiungersi la fusione della neve dei giorni scorsi), sull'alto Veneto e sul Friuli. Fino a 100-150 mm di pioggia possibili tra Toscana e Lazio e sul Trentino Alto Adige.



Piogge in arrivo anche in Sardegna, Marche e zone interne dell'Abruzzo, mentre stasera la vasta "squall-line" irromperà anche in Sicilia con fenomeni molto intensi.



Sul resto del sud cieli poco nuvolosi con isolate piogge (sull'arco ionico e a ridosso dei rilievi), in attesa del violento peggioramento di domenica. Venti di scirocco in netto rinforzo su tutto il centro-sud e il versante adriatico, sino alle coste di Veneto e Friuli. Raffiche tra i 50 e 80 km/h.