Ennesima perturbazione mercoledì, poi alta pressione?

Ottobre si sta rivelando a tutti gli effetti, almeno in queste sue prime battute, un mese autunnale caratterizzato da ondate di maltempo atlantico e brevi periodi di bel tempo con clima mite.

Dopo la violenta perturbazione dei giorni scorsi, che ha causato alluvioni, dobbiamo prepararci ad un nuovo peggioramento in settimana, anzi almeno ad altre due nuove ondate di maltempo.

La prima raggiungerà l'Italia mercoledì, l'altra invece sul finire della settimana, mentre in mezzo avremo una breve comparsa dell'alta pressione.

MERCOLEDI' TORNA IL MALTEMPO | Domani la giornata si rivelerà abbastanza stabile un po' su tutta Italia, eccetto l'estremo sud (Sicilia, Calabria e Salento) dove insisteranno delle nubi e isolate piogge. Anche sull'alto Tirreno aumenteranno le nubi tra pomeriggio e sera, con qualche pioggia annessa.

Mercoledì il tempo peggiorerà sensibilmente per l'arrivo di una nuova rapida perturbazione, la quale in appena 24 ore riuscirà ad attraversare tutta la penisola da nord a sud. Dapprima sarà coinvolto il nord-est al mattino, dopodichè tra pomeriggio e sera toccherà al centro-sud fare i conti con piogge e temporali.

Le regioni escluse da questo peggioramento saranno quelle nord-occidentali (tranne qualche locale piovasco nella notte) e le isole maggiori.

GIOVEDI' ECCO L'ALTA PRESSIONE | Dopo la rapida ondata di maltempo di mercoledì si prospetta una breve pausa anticiclonica di almeno due giorni. Sia giovedì che venerdì saranno due giorni stabili e soleggiati da nord a sud, eccetto le solite nubi basse mattutine tipiche dell'autunno che a tratti potranno coprire i cieli del nord e del lato tirrenico.

Le temperature non subiranno grosse variazioni e si manterranno tra i 19 e 23°C nei valori massimi. Farà più freddo invece di notte e all'alba.



WEEK-END ANCORA MALTEMPO? | Non ci sono ancora certezze a riguardo, ma appare sempre più probabile un nuovo peggioramento nel fine settimana stante l'arrivo dell'ennesima perturbazione atlantica. In questo caso sarà il nord il bersaglio principale del maltempo e occorrerà prendere tutte le dovute precauzioni dopo le pesanti piogge dei giorni scorsi che hanno fortemente debilitato il territorio.