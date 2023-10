EFFIMERO ritorno dell'ALTA PRESSIONE per le feste!

Tante perturbazioni in arrivo, almeno tre sino alla fine del mese, poi la tregua.

C'è chi la vede con una rimonta abbastanza decisa dell'anticiclone per il Ponte di Ognissanti, come il modello americano, che vede peraltro persistere la massa d'aria mite e stabile anche per diversi giorni della prima decade di novembre...

C'è invece chi, come il modello europeo, vede questo intervallo molto breve e di scarsa efficacia, come vediamo qui sotto, perchè da ovest una saccatura ne minerebbe la resistenza in breve tempo, spazzando via il promontorio:

La media MULTI MODEL degli scenari vede in effetti questo intervallo, peraltro parziale e limita gli eventuali disturbi a qualche annuvolamento irregolare al nord, ma in un contesto asciutto e su gran parte del Paese anche mite:

Al momento le possibilità che la parentesi anticiclonica sia lunga sono molto ridotte (35%), mentre che intervenga un breve break di bel tempo tra l'1 e il 3 novembre raggiungono il 55%.

Ci sono infatti modelli che puntano all'immediato ritorno della pioggia già da venerdì 3 novembre come il giapponese che vediamo qui sotto, che evidenzia l'ingresso di una saccatura tra nord e centro Italia:

Una cosa è CERTA: nell'immediato e almeno sino al 10 novembre NON sono attese ondate di freddo sul Mediterraneo.